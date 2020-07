Temptation Island, Katia Fanelli in una nuova intervista: la verità sul gossip che la vede vicina ad un tentatore (Di lunedì 27 luglio 2020) Katia Fanelli ha detto che cosa succede davvero con il tentatore Alessandro Usai, ha parlato del suo ex fidanzato Vittorio e della possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip Temptation Island: il gossip su Katia Fanelli Abbiamo conosciuto Katia Fanelli l’anno scorso nella sesta edizione di Temptation Island. Aveva partecipato con l’ormai ex fidanzato Vittorio Collina. Insieme da due anni e mezzo, lui voleva capire se lei era davvero innamorata perchè spesso era egoista. Invece, nel villaggio, come spesso accade nel programma, è stato poi lui ad interessarsi ad un’altra ragazza. Katia ha avuto un comportamento molto ... Leggi su kontrokultura

