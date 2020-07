Temptation Island anticipazioni: Lorenzo Amoruso lo sfogo contro Anna (Di lunedì 27 luglio 2020) Raddoppia l’appuntamento settimanale Temptation Island, il reality dei sentimenti andrà in onda due volte questa settimana e i fans sono in attesa di vedere cosa succederà alle coppie rimaste in gara. Interessante è quello che sta succedendo tra Andrea e Anna, i due fidanzati hanno accettato di partecipare al reality per testare quanto davvero vogliono stare insieme. Anna, dieci anni più grande del compagno, è decisa a creare una famiglia con Andrea che a suo avviso non abbastanza maturo per realizzare dei cambiamenti importanti nella sua vita. In molti video Andrea non riconosce la sua fidanzata ed è deluso di quanto finora ha detto su di lui screditandolo in tutti i modi possibili. Nelle anticipazioni pubblicate sulla pagina ufficiale di ... Leggi su quotidianpost

