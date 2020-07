Temptation Island, anticipazioni: Lorenzo Amoruso contro Anna, la fidanzata di Andrea: ‘È una iena, adesso tocca anche la famiglia’ (Di lunedì 27 luglio 2020) Lorenzo sta cercando di far aprire gli occhi ad Andrea sulla sua relazione con Anna. Ecco un piccolo spoiler di quello che succederà nella prossima puntata Temptation Island: Andrea e Anna al capolinea? Una delle coppie di questa settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia è quella formata da Anna e Andrea. Hanno dieci anni di differenza, lei ha già due bambine da una precedente relazione. Lei, dopo due anni di relazione con Andrea, gli ha chiesto il matrimonio e un figlio. Nel villaggio nelle prime puntate Anna ha deciso di adottare una strategia ben precisa e di avvicinarsi ad un single solo ed esclusivamente per far ... Leggi su kontrokultura

