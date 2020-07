Temptation Island 2020: le anticipazioni della 5 puntata (Di lunedì 27 luglio 2020) Martedì 28 Luglio alle ore 21:30 andrà in onda su Canale 5 la quinta e penultima puntata di Temptation Island 2020. Ci sono delle nuove anticipazioni molto importanti che sveleranno quello che succederà nella puntata. Il quarto appuntamento di Temptation Island si è concluso con la prima parte del falò di confronto tra Annamaria e Antonio. Cosa succederà tra i due? Le anticipazioni non promettono bene per la coppia partenopea, che sembrerà non riuscire a trovare un punto d’incontro. Leggi anche: Temptation Island 7: il Riassunto della quarta puntata ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

