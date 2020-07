Temptation Island 2020 incorona Antonella Elia e Lorenzo Amoruso protagonisti assoluti: anticipazioni puntata 28 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Serata speciale quella di domani su Canale5 perché ad occupare il prime time ci penserà Temptation Island 2020. Eccezionalmente in onda al martedì, il reality estivo sui sentimenti continuerà a raccontare il percorso dei suoi protagonisti a cominciare da Annamaria e Antonio. I due sono rimasti davanti al falò per l'ultima parte del loro confronto che ci rivelerà se alla fine davvero la bella fidanzata deciderà di uscire da sola senza Antonio oppure si farà convincere a riprovarci alla luce del fatto che, alla fine dei conti, non ha mai davvero ceduto al fascino della single Ilaria.Superato questo primo ostacolo, si passerà alle altre coppie a cominciare da quella che giovedì scorso ha impensierito tutti ovvero quella formata da ... Leggi su optimagazine

SillyUmbreon : RT @palvain: Ho scelto per il mio ragazzo una cosa che porterà il nostro rapporto ad un livello superiore E l’ho iscritto. Temptation Isl… - gossipblogit : Temptation Island 7 anticipazioni quinta puntata: duro colpo per Antonella Elia (video) - MusicTvOfficial : #TemptationIsland: 28 luglio 2020, anticipazioni quinta puntata ???? - ElisaDiGiacomo : Temptation Island, Colantoni su Delle Piane: 'Il bagno è l'unico angolo senza telecamere' - zazoomblog : ‘Temptation Island’ Massimo Colantoni racconta perché è finita con Sonia Onelli. E a proposito del bacio tra Pietro… -