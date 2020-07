Temptation Island 2020, anticipazioni della quinta puntata del 28 luglio su Canale 5 (Di martedì 28 luglio 2020) Temptation Island, anticipazioni della quinta puntata in onda martedì 28 luglio alle 21:40 su Canale 5. Continua, anche di martedì, l’appuntamento con la settima edizione di Temptation Island. L’appuntamento con la quinta puntata dello show di Canale 5 è per martedì 28 luglio alle 21:30 circa su Canale 5. Dove eravamo rimasti… La quarta puntata, quella andata in onda giovedì scorso, è stata molto complicata per Antonella Elia (qui il video). La showgirl ha visto dei filmati che l’hanno fatta soffrire e soprattutto ha ascoltato conversazioni in codice tra ... Leggi su dituttounpop

