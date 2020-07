TEMPORALI sempre più violenti: il rischio meteo di agosto (Di lunedì 27 luglio 2020) Caldo, ma caldo serio stavolta. Ecco, partiamo da questo presupposto, ovvero il surplus termico africano. Sì, perché le condizioni meteo stanno per cambiare e sarà un cambiamento importante. Anzi, sarà un vero e proprio stravolgimento. L’Alta Pressione del nord Africa, finora in evidente difficoltà nel raggiungere le nostre regioni, ha deciso che è arrivato il momento di rompere gli indugi. Si porterà in Italia, già nel corso della prossima settimana, determinando un’impennata delle temperature generalizzata. Poi arriverà agosto, quell’agosto che i modelli stagionali vorrebbero rovente e che sembra avere tutta l’intenzione di rispettare le consegne. Le conferme modellistiche verso il caldo, il caldo vero, ci sono tutte. Anzi, non caldo vero ma ... Leggi su meteogiornale

Caldo, ma caldo serio stavolta. Ecco, partiamo da questo presupposto, ovvero il surplus termico africano. Sì, perché le condizioni meteo stanno per cambiare e sarà un cambiamento importante. Anzi, sar ...

METEO. PRIMO WEEKEND DI AGOSTO A RISCHIO FORTI TEMPORALI. La tendenza

PRIMO WEEKEND DI AGOSTO, RISCHIO FORTI TEMPORALI: l'alta pressione africana ci farà compagnia per gli ultimi giorni del mese di luglio portando caldo intenso sulla Penisola e qualche temporale di pass ...

PRIMO WEEKEND DI AGOSTO, RISCHIO FORTI TEMPORALI: l'alta pressione africana ci farà compagnia per gli ultimi giorni del mese di luglio portando caldo intenso sulla Penisola e qualche temporale di pass ...