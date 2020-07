TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntate dal 3 al 7 agosto 2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) anticipazioni settimanali di TEMPESTA d’amore, puntate da lunedì 3 a venerdì 7 agosto 2020:Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: CAN e ENZO FABBRI, scontro fisico in arrivo!Consumata dall’odio e dalla sete di vendetta, Annabelle mette in atto un perfido piano per vendicarsi di Christoph e Dirk, rinchiudendoli nella cantina di una villa abbandonata. Riusciranno i due a liberarsi prima che sia troppo tardi? Christoph e Dirk cercano iniziano a gridare chiedendo aiuto, nella speranza di attirare l’attenzione di qualche passante. Effettivamente Walter – l’anziano padre di Natascha – riesce a sentirli e promette di tornare con dei soccorsi. Peccato che, poco dopo, si dimentichi di tutto a causa della propria ... Leggi su tvsoap

