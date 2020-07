Taylor Swift, è (già) record per «Folklore» (Di lunedì 27 luglio 2020) Ventiquattro ore, e la certezza di aver già fatto proprio ogni record possibile. Taylor Swift, che d’improvviso e senza alcun tour promozionale ha pubblicato Folklore, suo ottavo album, ha visto gli ascolti del disco andare oltre l’immaginabile. Folklore, che nelle prime ventiquattro ore ha venduto 1,3 milioni di copie, è diventato l’album più ascoltato di sempre nel primo giorno dall’esordio. Su Spotify, ha registrato 80,6 milioni di streaming nelle ventiquattro ore, diventando così il disco più ascoltato per un’artista donna. Leggi su vanityfair

