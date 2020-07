Taylor Mega foto senza reggiseno, maglietta bianca e due colline appetitose: «Gnam gnam, ti mangerei tutta!» (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Covid-19 non ha fermato la voglia di mare e relax, tantissime influencer stanno volando in giro per l’Italia alla scoperta delle sue bellezze e tra queste c’è anche Taylor Mega. Il profilo Instagram dell’influencer regala ogni giorno scatti mozzafiato. In queste ore è stata la sua foto senza reggiseno a fare scalpore, ma ammettiamole le sue stories in bikini non erano da meno. Una bomba sexy! Taylor si è fatta conoscere grazie ai suoi flirt con personaggi illustri del mondo dello spettacolo, ma sono state le sue performance a l‘Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip a renderla indimenticabile. leggi anche l’articolo —> Naike Rivelli senza veli di schiena, ma lo specchio svela tutto: «Ma che ... Leggi su urbanpost

Certamente i fan più affezionati del Grande Fratello, considerato a buona ragione il padre di tutti quanti i Reality, si ricorderanno per quanto concerne la sua sedicesima edizione italiana, di una co ...

