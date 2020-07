Taranto, in casa marijuana e una pistola clandestina: arrestato 26enne (Di lunedì 27 luglio 2020) La polizia di Taranto ha perquisito la casa di un 26enne e ha trovato quasi un chilo di marijuana, 300 grammi di hashish, pistole clandestine e munizioni. Da qualche tempo l'uomo era finito sotto la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

posti gay a Taranto che non siano casa mia o di Nicoletta? - lillidamicis : Il numero degli italiani che trascorreranno una vacanza durante il periodo estivo, dormendo almeno una notte fuori… - iltarantinoit : Svariati tesori a due passi da casa: Statte è territorio di storia antica e grande patrimonio culturale. Questa è l… - iltarantinoit : Le radici di casa non si dimenticano mai ? ?

La polizia di Taranto ha perquisito la casa di un 26enne e ha trovato quasi un chilo di marijuana, 300 grammi di hashish, pistole clandestine e munizioni. Da qualche tempo l’uomo era finito sotto la l ...

Battiti Live 2020, la musica dal vivo torna in televisione: tutti i cantanti che saliranno sul palco

Dal 27 luglio, va in onda su Italia1 Battiti Live. L’evento si snoderà in sei puntate e sarà il primo a riportare la musica live in televisione dopo l’emergenza Coronavirus. A condurre Alan Palmieri e ...

