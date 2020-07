Synology porta la Serie Plus nelle case con il nuovo DS220+ (Di lunedì 27 luglio 2020) Milano, 27 luglio 2020 – Synology presenta il nuovo modello DS220+ a completamento della gamma Plus: si tratta di un NAS a 2 baie pensato per rispondere alle esigenze di archiviazione di utenti domestici, freelance e aziende di piccole dimensioni.Le performance ottimizzate consentono di automatizzare il processo di backup di foto, video e documenti garantendo protezione e sicurezza.Synology presenta il nuovo sistema di archiviazione DS920+“DS220+ è la soluzione ideale per gli utenti domestici che cercano il modo sicuro per organizzare e archiviare un elevato numero di foto, video e ricordi” ha commentato Hewitt Lee, director del Synology Product Management Group. “Il design e la potenza che caratterizzano questo ... Leggi su pantareinews

