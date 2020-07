Supermicro presenta la nuova generazione di sistemi di storage top-loading per implementazioni ad alta capacità su scala cloud (Di lunedì 27 luglio 2020) I clienti possono avvalersi di molteplici opzioni di espansione con sistemi flessibili a 60 e 90 alloggiamenti disponibili in configurazioni a nodo singolo o doppio, SBB o JBOD SAN JOSE, California, 27 luglio 2020 /PRNewswire/



Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nel settore dell'informatica aziendale, dello storage, delle soluzioni di rete e delle tecnologie informatiche ecosostenibili, ha annunciato un'estensione delle sue collaudate soluzioni di archiviazione ultra-dense con nuove soluzioni a 60 e 90 alloggiamenti. Questi sistemi di storage e di espansione ad alta capacità, i migliori della categoria, sono ottimizzati per implementazioni di storage su scala cloud e applicazioni di ... Leggi su iltempo

