Stress da Coronavirus | giornalisti | medici e operatori del 118 premiati con un ciclo di terapia sensoriale

Un premio agli operatori dell’informazione e un ciclo di quattro trattamenti di terapia anti-stress (basata sul tecnologico «casco» che attiva i 5 sensi, da indossare per almeno 20 minuti) a favore di ...

Coronavirus e vaccini: riducono il rischio di demenza

Mentre i laboratori di tutto il mondo lavorano con ritmi e modalità inusuali, condividendo i dati delle ricerche per scoprire un vaccino contro il Coronavirus (Covid-19), gli studi più recenti dimostr ...

