Strage Bologna, Merola: “Niente corteo, pure Bolognesi è d’accordo” (Di lunedì 27 luglio 2020) BOLOGNA – E’ una scelta “dolorosa”. Ma il tradizionale corteo del 2 agosto a Bologna non si farà. E anche il presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, “condivide con me la scelta”. A dirlo è il sindaco Virginio Merola, intervenuto oggi in Consiglio comunale anche per rispondere a chi, in questi giorni, “legittimamente ha chiesto di svolgere anche quest’anno” il corteo per la commemorazione della strage alla stazione di Bologna del 1980. Leggi su dire

Strage di Bologna, dalla P2 di Gelli finanziamenti a terroristi neofascisti

Strage del 2 agosto, "la mia famiglia devastata dal dolore"

RIMINI Il ricordo di quanto accaduto alle 10:25 di quel 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna Centrale rimane, dopo 40 ...

Due agosto, la cerimonia a Bologna nel 40° anniversario è su prenotazione

Sarà un 40esimo anniversario fortemente condizionato dalle misure di sicurezza anti-covid. Il 2 agosto prossimo non si potrà sfilare in corteo, come accadeva invece ogni anno con grandissima partecipa ...

