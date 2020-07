Stelle cadenti: occhi al cielo per le Delta Aquaridi (Di lunedì 27 luglio 2020) occhi al cielo per le Delta Aquaridi, le Stelle cadenti di luglio. Appuntamento questa sera con il picco meteorico E’ previsto per oggi e domani il picco delle Delta Aquaridi, le Stelle cadenti di luglio. Lo sciame non è fitto come quello delle più popolari Perseidi (lacrime di San Lorenzo), ma con la Luna in fase di primo quarto,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

E’ previsto per oggi e domani il picco delle Delta Aquaridi, le stelle cadenti di luglio. Lo sciame non è fitto come quello delle più popolari Perseidi (lacrime di San Lorenzo), ma con la Luna in fase ...

Delta Aquaridi, occhi al cielo per le stelle cadenti di luglio

