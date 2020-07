Stasera in tv, Il giovane Montalbano su Rai1, Bodyguard su Rai3: trame, cast, anticipazioni (Di lunedì 27 luglio 2020) Mentre su Rai2 andrà in onda il Meglio di Made in Sud nella sua ultima e decima stagione, le scelte degli altri due principali canali Rai di oggi 27 luglio 2020, fanno riferimento a due prodotti diversi, una prima tv su Rai3 e invece la fiction sul giovane Montalbano su Rai1. Che cosa racconteranno le due trame, e su cosa verteranno i racconti in corso d’opera? Chi vi recita? Ecco tutte le anticipazioni. “Il giovane Montalbano” su Rai1 – La transazione di Salvo Dunque ecco un nuovo appuntamento con la fiction “Il giovane Montalbano”, oggi lunedì 27 luglio alle 21.25 su Rai1, dal titolo La transazione. Ancora una volta ... Leggi su italiasera

