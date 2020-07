“Sta male, sono preoccupata”. Giulia De Lellis, il ritorno d’urgenza in Italia: “Non sono tranquilla” (Di lunedì 27 luglio 2020) Giulia De Lellis è molto preoccupata per le condizioni di salute di sua nonna. Ha dovuto lasciare Forte dei Marmi per catapultarsi a Roma. Cosa le è successo? L’influencer si è confidata ai suoi follower di Instagram, spiegando che sua nonna è malata e che vorrebbe passare quanto più tempo possibile con lei. Un’estate, per la De Lellis, fatta sia di momenti belli sia di momenti non proprio positivi: recentemente aveva anche spiegato che avrebbe dovuto subire un’operazione al naso e il suo cagnolino aveva avuto dei problemi che l’avevano costretta a portarla dal veterinario. Accanto a lei, c’è sempre Andrea Damante. Dopo il ritorno di fiamma, i due sono inseparabili. Ora, però, Giulia ... Leggi su caffeinamagazine

Mlucialorefice : Massima solidarietà a @LaCastelliM5s per i vergognosi attacchi, frutto di becera propaganda che non può che far mal… - Drowninginlove_ : @SonoNesqui @vedoefacciocose Ma secondo me né lui né lei stanno facendo niente di male, alla fine ci sta che due am… - FFiamengo : RT @MakeDavero: @fenice_risorta Ma...prima è contenta degli arresti, poi sta dalla loro parte... A parte il principio di non contraddizione… - anna95859997 : @sery61 @Pontifex_it Troppo comodo 'ne risponderà lui' L'attico non è ubicato in un altro paese, fa parte delle di… - IngColombo : RT @willowlabonair: ma a voi capita mai che quando ** vostro ragazz* sta male, iniziate a pensare mille modi diversi per cercare di farl*… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sta male Coronavirus, Conte: ‘per spostarsi tra regioni aspettare, il virus è un male invisibile’ Orizzonte Scuola