Squalificati Serie A, il giudice sportivo: otto i calciatori fermati, multa salata per Pradé (Di lunedì 27 luglio 2020) Squalificati Serie A – Queste le decisioni del giudice sportivo dopo le gare di ieri relative alla 36ª giornata di Serie A. I calciatori fermati sono otto, tra cui Rabiot, ammonito e già in diffida. Tre i dirigenti sanzionati, tra questi c’è Daniele Pradé della Fiorentina: multa salata per lui. Di seguito l’elenco completo. calciatori calciatori ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA THORSBY Morten (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. calciatori NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA LARSEN Jens Stryger (Udinese): per comportamento ... Leggi su calcioweb.eu

Gazzetta_it : Palacio, Rabiot e gli altri: 8 squalificati per una giornata. Ammenda per le proteste di Fiorentina e Lecce - sportface2016 : #SerieA 2019/2020: gli squalificati in vista della trentasettesima giornata - IlmsgitSport : #serie a, 8 calciatori squalificati per un turno - ilmessaggeroit : #serie a, 8 calciatori squalificati per un turno - Fantacalcio : Giudice Sportivo: gli squalificati per la 37ª giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Squalificati Serie SQUALIFICATI – Questi 12 giocatori salteranno la 37a giornata di Serie A SOS Fanta Dalla grande giornata delle moto al mercato del Milan: ascolta le notizie del giorno

Il terzo posto di Valentino Rossi a Jerez, il podio tutto italiano in Moto2, gli obiettivi per la fascia destra del Milan, gli squalificati in Serie A e il forfeit di Simona Halep dal torneo Wta di Pa ...

SNAI – Serie A: Inter-Napoli, opzione «1» Atalanta e Lazio, quote da 2° posto

(Milano, 27 luglio 2020) - Tre squadre in lotta per la piazza d'onore: Conte affronta Gattuso da favorito, ma pesa lo 0-1 di febbraio in Coppa Italia – Per l'Atalanta, il «2» a Parma vola basso – Lazi ...

Il terzo posto di Valentino Rossi a Jerez, il podio tutto italiano in Moto2, gli obiettivi per la fascia destra del Milan, gli squalificati in Serie A e il forfeit di Simona Halep dal torneo Wta di Pa ...(Milano, 27 luglio 2020) - Tre squadre in lotta per la piazza d'onore: Conte affronta Gattuso da favorito, ma pesa lo 0-1 di febbraio in Coppa Italia – Per l'Atalanta, il «2» a Parma vola basso – Lazi ...