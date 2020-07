Spray igienizzante difettoso: disposto il richiamo [INFO e DETTAGLI] (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuovo richiamo finalizzato a tutelare i consumatori. Stavolta è stato svolto a opera di Carrefour: la ha pubblicato sul proprio sito web l’avviso di richiamo di quattro lotti di bombole di Spray igienizzante disinfettante aria e superfici difettose. Il problema degli apparecchi è che montano valvole difettose che potrebbero causare perdita del prodotto. Nello specifico si tratta dei lotti: 20004695 con data di scadenza 26/05/2023, 20004815 con data di scadenza 29/05/2023, 20005155 con data di scadenza 04/06/2023 e 20005905 con data di scadenza 17/06/2023 delle bombole GOOD & SANY PROIGIEN 300 ML (cod. art. 357). Lo Spray richiamato è stato prodotto dall’azienda DEISA EBANO S.P.A. – via Collamarini, 27 – BolognaL'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

