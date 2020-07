Spiaggia “bollente”, coppia scatenata tra i bagnanti: “Qui possiamo fare tutto” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErano in una Spiaggia per nudisti quando all’improvviso è scattata la passione. Peccato che le effusioni amorose siano costate 20.000 euro ad una coppia di ultra quarantenni, lui napoletano, lei veronese. La coppia, proprio nel bel mezzo dell’amplesso, è stata infatti interrotta e sanzionata dalla Polizia Locale. I due si trovavano nell’area naturista di Lido di Dante, sul litorale ravennate. Intorno alle 16.30, nonostante la presenza di altri bagnanti nelle vicinanze, la coppia non ha resistito al richiamo degli ormoni. Secondo quanto raccolto poi da una testimonianza del posto l’uomo, richiamato dai presenti, avrebbe replicato che in realtà su quella Spiaggia si potesse fare tutto. Al ... Leggi su anteprima24

