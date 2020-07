Spazio, primo fondo italiano di venture capital tecnologico per il settore. Fraccaro: “Lanciatore per l’industria spaziale italiana” (Di lunedì 27 luglio 2020) Nasce primo Space, il primo fondo italiano di venture capital tecnologico specializzato negli investimenti in campo spaziale. Oltre a investire in spin-off tecnologici, startup e pmi, collaborerà con il mondo accademico e della ricerca, inclusa l’Agenzia spaziale Italiana, per individuare le migliori tecnologie e team imprenditoriali da portare sul mercato. Promosso da primomiglio Sgr, presieduta da Gianluca Dettori, ha ricevuto 30 milioni di finanziamento dal fondo europeo d’investimenti (Fei) nell’ambito del programma Ue Horizon 2020, dedicato a ricerca e innovazione, 21 milioni da Cdp venture capital Sgr e altri 7 milioni da Compagnia di San ... Leggi su ilfattoquotidiano

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Ci sarà ancora il logo di Emirates sulle magliette del Milan nelle prossime tre stagioni. Il club rossonero annuncia infatti il rinnovo dell'accordo di sponsorizzazione fino ...

La Spezia - "Vanno reintegrati i pini tagliati alla Pinetina. Ci riferiamo al taglio di ben otto piante di alto fusto, oltre che sicuramente storiche, in quanto facenti parte del primo contesto arbore ...

