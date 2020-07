Spazio, il rover Perseverance al lancio verso Marte: un particolare meteorite lo aiuterà nelle misurazioni alla ricerca della vita aliena (Di lunedì 27 luglio 2020) Alle 13:50 (ora italiana) del 30 luglio è fissato il lancio del rover NASA Perseverance, che partira’ dalla piattaforma di lancio di Cape Canaveral, in Florida. Destinazione il Pianeta Rosso, su cui il rover porterà un piccolo meteorite, attualmente conservato presso il Museo di storia naturale di Londra, per effettuare confronti e calibrare le misurazioni. Le proprieta’ note della roccia marziana rappresentano infatti un modo per avvalorare le scoperte che il rover compira’ sulla superficie del pianeta, in particolare riguardo i campioni in cui potrebbero essere nascoste le evidenze di forme di vita che abitavano Marte. ... Leggi su meteoweb.eu

