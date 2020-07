Sosa su Milik: "E' chiaro che non sia sereno. Deve capire cosa vorrà fare da grande" (Di lunedì 27 luglio 2020) L'ex attaccante del Napoli Roberto 'El Pampa'' Sosa ha commentato, con un messaggio su Twitter, il momento delicato di Arek Milik, complice le ultime prestazioni infelici del polacco: "Ho sempre sostenuto Milik, mi sembra un ... Leggi su tuttonapoli

L'ex attaccante di Napoli e Udinese, Roberto Sosa, è rimasto molto legato alla città partenopea. L'argentino spesso si collega con alcune delle più importanti trasmissioni televisive campane per espri ...Il polacco, però, arriva secondo, perché prima di lui c’è José Sosa che segnò dopo 33 secondi nella partita ... Come se non bastasse, Milik inguaia anche il Napoli. Infatti, diffidato, si fa ammonire ...