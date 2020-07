Sorelle su Rai 1 anticipazioni della puntata di martedì 28 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Sorelle su Rai 1 martedì 28 luglio in replica la seconda puntata della fiction con Anna Valle Prosegue martedì 28 luglio la replica di Sorelle, fiction di Cinzia TH Torrini con Anna Valle, che ha preso il posto di The Resident soppresso dopo lo scarso riscontro del primo appuntamento. La fiction del 2017 ambientata a Matera, è stata scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Un dramedy dei sentimenti, una storia, variopinta e multigenere, che fonde le tonalità del melò, del rosa contemporaneo, con quelle più gotiche del mistery e del giallo con venature paranormali. La fiction ottenne oltre 6 milioni di media con il 27% di share in prima visione, nonostante il successo non è in programma una seconda ... Leggi su dituttounpop

Prosegue martedì 28 luglio la replica di Sorelle, fiction di Cinzia TH Torrini con Anna Valle, che ha preso il posto di The Resident soppresso dopo lo scarso riscontro del primo appuntamento. La ficti ...

