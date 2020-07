“Sono morti entrambi”. Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, lacrime e choc in diretta Tv (Di lunedì 27 luglio 2020) Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi in lacrime a Io e Te: «Sono morte tutte e due...». Pierluigi Diaco commosso. Oggi, il coreografo campano e la moglie ballerina e showgirl sono stati ospiti del faccia a faccia nel salotto di Rai1. Gli artisti hanno parlato degli esordi della loro carriera e del loro amore e si sono commossi fino alle lacrime guardando un filmato a loro dedicato. Poi Enzo Paolo ha rivelato un momento molto duro della sua vita. (Continua...) «Sono morti entrambi - racconta il coreografo - una bimba a 18 mesi e uno a 11 anni, ma io non ero ancora nato. I miei genitori hanno vissuto una cosa tremenda. Mi ricordo che mio padre andò via e mia madre con la ... Leggi su howtodofor

