Sondaggio per Enrico Mentana: calano tutti i partiti dell'opposizione tranne Forza Italia (Di lunedì 27 luglio 2020) Perdono qualche punto percentuale tutti i partiti dell'opposizione tranne uno: Forza Italia. Dal Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana si vede un calo di Matteo Salvini e Giorgia Meloni . Lega e Fratelli d'Italia infatti raggiungono rispettivamente il 26,3 per cento e il 13,9. Il Carroccio perde così il -0,2

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio per Sondaggio per Enrico Mentana: calano tutti i partiti dell'opposizione tranne Forza Italia Liberoquotidiano.it Usa: presidenziali, Biden in vantaggio su Trump di 10 punti percentuali a livello nazionale

New York, 27 lug 20:31 - (Agenzia Nova) - Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, detiene un vantaggio di 10 punti percentuali rispetto a Donald Trump a livello nazionale. Lo dice l'ulti ...

Come si misura innovazione? Mindshare, peer review e total share return. Ipotesi di lavoro

Quando pensi alle aziende innovative, Walmart potrebbe non è la prima che ti viene in mente. Eppure, secondo il sondaggio di Boston Consulting Group (Bcg), il gigante della vendita al dettaglio è sali ...

