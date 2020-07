Sondaggi Tg La7 Mentana, Salvini e Meloni giù, sale Silvio e... (Di lunedì 27 luglio 2020) Secondo il Sondaggio Swg , commissionato dal Tg La7 , la Lega di Matteo Salvini registra una flessione dello 0.2%, si ferma al 26.3% ed è ancora il primo partito italiano. Segue il Partito Democratico di Nicola Zingaretti che fa un balzo dello 0. Leggi su affaritaliani

LegaSalvini : ++ SONDAGGIO: LEGA SU E PD GIÙ, IL GAP AUMENTA ++ - Affaritaliani : Effetto Recovery Fund per la maggioranza: su M5s (16%) e Pd (19.8%) - Affaritaliani : Sondaggi Tg La7 Mentana, Salvini e Meloni giù, sale Silvio e... - Giuggio72684862 : RT @La7tv: #lariachetira #Sondaggio Pagnoncelli, Fratelli d'Italia e Giorgia #Meloni a soli 5 punti percentuali dalla Lega e Matteo #Salvin… - sologiuma : RT @La7tv: #lariachetira #Sondaggio Pagnoncelli, Fratelli d'Italia e Giorgia #Meloni a soli 5 punti percentuali dalla Lega e Matteo #Salvin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi La7

La7

Ultimi sondaggi: Crescono Fratelli d'Italia e Forza ...Giuseppe Conte scala le vette dei sondaggi, ma per Alessandra Ghisleri non deve montarsi la testa. "Gli italiani hanno fiducia in Conte perché lo vedono vicino ma svincolato dai partiti della maggiora ...