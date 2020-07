Sondaggi Tg La7: il centrodestra cala e il governo guadagna punti (Di lunedì 27 luglio 2020) Come ogni lunedì, Enrico Mentana ha diffuso i Sondaggi sulle intenzioni di voto durante il Tg La7. Rispetto alla settimana precedente non si registrano grandi variazioni: la Lega rimane primo partito pur con una lieve flessione accompagnata da un incremento del Movimento Cinque Stelle e del ... Leggi su notizie

LegaSalvini : ++ SONDAGGIO: LEGA SU E PD GIÙ, IL GAP AUMENTA ++ - Affaritaliani : Effetto Recovery Fund per la maggioranza: su M5s (16%) e Pd (19.8%) - Affaritaliani : Sondaggi Tg La7 Mentana, Salvini e Meloni giù, sale Silvio e... - Giuggio72684862 : RT @La7tv: #lariachetira #Sondaggio Pagnoncelli, Fratelli d'Italia e Giorgia #Meloni a soli 5 punti percentuali dalla Lega e Matteo #Salvin… - sologiuma : RT @La7tv: #lariachetira #Sondaggio Pagnoncelli, Fratelli d'Italia e Giorgia #Meloni a soli 5 punti percentuali dalla Lega e Matteo #Salvin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi La7

La7

Ultimi sondaggi: Crescono Fratelli d'Italia e Forza ...Giuseppe Conte scala le vette dei sondaggi, ma per Alessandra Ghisleri non deve montarsi la testa. "Gli italiani hanno fiducia in Conte perché lo vedono vicino ma svincolato dai partiti della maggiora ...