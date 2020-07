Sondaggi elettorali Ipsos: Fratelli d’Italia al 18%, Lega a soli 5 punti (Di lunedì 27 luglio 2020) Sondaggi elettorali Ipsos: Fratelli d’Italia al 18%, Lega a soli 5 punti La cavalcata di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni verso la leadership del centrodestra non accenna a fermarsi. Secondo i Sondaggi elettorali Ipsos per Il Corriere della Sera, Fdi nell’ultimo mese è cresciuta di quasi due punti al 18%. Il Movimento 5 Stelle, anch’esso in crescita al 18,9%, è ad un passo. Ma il vero target di Meloni e compagni si chiamano Lega e Matteo Salvini. Il Carroccio è da mesi in difficoltà. Le barricate alzate sul Recovery Fund non sono state capite dall’elettorato moderato della Lega. Inoltre gli ... Leggi su termometropolitico

