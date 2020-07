Slitta il nuovo album di Katy Perry, la nuova data d’uscita di Smile e i live #SmileSundays (Di lunedì 27 luglio 2020) Non è andato tutto come previsto per il suo nuovo album di Katy Perry, che era atteso sul mercato il 14 agosto ma uscirà due settimane dopo: la popstar ha rinviato l'uscita di Smile adducendo ritardi relativi alla produzione e annunciando che accompagnerà l'attesa verso la nuova release con delle dirette domenicali per parlare ai fan del disco. Il nuovo album di Katy Perry a questo punto potrebbe anche arrivare dopo il parto della popstar: la nuova data d'uscita scelta per il debutto di Smile è il 28 agosto, come ha annunciato la stessa cantautrice su Instagram. La popstar ha affermato che "inevitabili ritardi nella produzione" in ... Leggi su optimagazine

Notiziedi_it : Blue Bloods 9 su Rai2 cambia (di nuovo) programmazione e slitta dal sabato al giovedì: trame dal 25 luglio - Notiziedi_it : Blue Bloods 9 su Rai2 cambia (di nuovo) programmazione e slitta dal sabato al giovedì: trame dal 25 luglio - mikelibramania : RT @fattoquotidiano: Il candidato presidente del M5S, Elio Lannutti, è bruciato: anche Di Maio lo ha scaricato. Ora in pole c’è il deputato… - NEG_Zone : Anche stavolta una legge sui diritti #LGBT+ sarà frutto di un compromesso al ribasso? Sembrerebbe inevitabile.… - NapoliToday : #Cronaca Metro, collaudato il primo treno. Ma la messa in servizio slitta al 2021 (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Slitta nuovo Monte Porzio - Partita la raccolta differenziata solo al Centro Storico. Slitta nelle altre aree Castelli Notizie Perugia, slittano di un anno i lavori alla «Valentini»: «Accolte richieste di famiglie e scuola»

Slittano al prossimo anno i lavori di riqualificazione della scuola «Valentini» di via Innamorati, nel quartiere perugino di Elce. Ad annunciarlo è il Comune che ha preso questa decisione sulla base d ...

Arriva in sala Siberia, il nuovo film di Abel Ferrara con Willem Dafoe

Dopo essere stato presentato in Concorso alla 70. Berlinale, esce nelle sale cinematografiche, a partire dal 20 agosto 'Siberia', l'ultimo film di Abel Ferrara - una produzione Vivo film con Rai Cinem ...

Slittano al prossimo anno i lavori di riqualificazione della scuola «Valentini» di via Innamorati, nel quartiere perugino di Elce. Ad annunciarlo è il Comune che ha preso questa decisione sulla base d ...Dopo essere stato presentato in Concorso alla 70. Berlinale, esce nelle sale cinematografiche, a partire dal 20 agosto 'Siberia', l'ultimo film di Abel Ferrara - una produzione Vivo film con Rai Cinem ...