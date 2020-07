Simona Ventura stupisce tutti: ecco cosa ha scritto ad Al Bano (Di lunedì 27 luglio 2020) Ospite con il suo uomo delle Tenute Carrisi, Simona Ventura ha pubblicato su Instagram un bellissimo scatto che la ritrae in compagnia di Al Bano e Loredana Lecciso. Simona Ventura si trova in questi giorni in Puglia, dove le è stato conferito il premio Magna Grecia Awards, e con l’occasione non poteva non andare a … Leggi su viagginews

marco1sostegni : @Simo_Ventura @terzigio Che nell'Isola Simona con Albano - __davidxx__ : comunque a me dispiace proprio per la gente a cui non piaccio perchè si perdono i miei monologhi di 60/90 minuti ri… - Notiziedi_it : Simona Ventura incontra Alfonso Signorini? La conduttrice fa chiarezza - reality799 : Simona Ventura - L'Isola dei Famosi 8 - Live March 29, 2011 - Video - Celebrity News - mvvnlightave : l'arisa di una volta al massimo dava della falsa a simona ventura.. ora è diventata omofoba ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Simona Ventura fa una confessione su Lorella Cuccarini: “C’è da imparare” Lanostratv Albano e Lecciso, la visita di Simona Ventura e Giovanni: “Grazie”

Il coronavirus ha cambiato i piani delle vacanze di molti italiani che per via dell’emergenza sanitaria si sono visti, in diversi casi, impossibilitati a raggiungere l’estero. Una situazione che alcun ...

Elettra Lamborghini matrimonio Afrojack: quando, data location vestito

Elettra Lamborghini età 26 anni compiuti lo scorso 17 maggio, è la ricca ereditiera della casa di auto e prodotti di lusso Lamborghini, conosciuta in Italia e nel mondo, per aver partecipato a diversi ...

Il coronavirus ha cambiato i piani delle vacanze di molti italiani che per via dell’emergenza sanitaria si sono visti, in diversi casi, impossibilitati a raggiungere l’estero. Una situazione che alcun ...Elettra Lamborghini età 26 anni compiuti lo scorso 17 maggio, è la ricca ereditiera della casa di auto e prodotti di lusso Lamborghini, conosciuta in Italia e nel mondo, per aver partecipato a diversi ...