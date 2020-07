Simona Ventura a Cellino San Marco: lo scatto con Al Bano e Loredana Lecciso su Instagram (Di lunedì 27 luglio 2020) In questi caldi giorni estivi, Simona Ventura si sta godendo un po’ di relax in Puglia – dove in realtà è approdata per un’occasione davvero speciale. E tra le tappe più belle della sua gita fuori porta, non poteva mancare una visita alle Tenute Carrisi. Siamo nel cuore del Salento, in un piccolo paesino di campagna divenuto ormai famosissimo: Cellino San Marco è il luogo che ha dato i natali al celebre cantante Al Bano Carrisi, che ancora oggi abita in queste splendide e accoglienti terre. Anzi, vi ha dato vita ad una vera e propria realtà agricola che, tra vigneti e uliveti, gode di una rigogliosa vegetazione e di un panorama incredibile. Simona Ventura, assieme al compagno Giovanni Terzi, non si è dunque ... Leggi su dilei

marco1sostegni : @Simo_Ventura @terzigio Che nell'Isola Simona con Albano - __davidxx__ : comunque a me dispiace proprio per la gente a cui non piaccio perchè si perdono i miei monologhi di 60/90 minuti ri… - Notiziedi_it : Simona Ventura incontra Alfonso Signorini? La conduttrice fa chiarezza - reality799 : Simona Ventura - L'Isola dei Famosi 8 - Live March 29, 2011 - Video - Celebrity News - mvvnlightave : l'arisa di una volta al massimo dava della falsa a simona ventura.. ora è diventata omofoba ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Simona Ventura fa una confessione su Lorella Cuccarini: “C’è da imparare” Lanostratv Elettra Lamborghini: età altezza peso dimagrita, fratelli e patrimonio

Con Morgan, Gué Pequeno, Gigi D’Alessio è stata anche giudice di The Voice of Italy come grande scommessa di Simona Ventura. Dal 4 all'8 febbraio 2020 Elettra Lamborghini è stata al Festival di ...

Simona Ventura, improvvisa confessione su Lorella Cuccarini e selfie su Instagram

Simona Ventura in questi giorni si trova in Puglia per ricevere il premio Magna Grecia Awards e pare che in questa occasione la conduttrice e showgirl, abbia avuto modo di poter incontrare diversi per ...

Con Morgan, Gué Pequeno, Gigi D’Alessio è stata anche giudice di The Voice of Italy come grande scommessa di Simona Ventura. Dal 4 all'8 febbraio 2020 Elettra Lamborghini è stata al Festival di ...Simona Ventura in questi giorni si trova in Puglia per ricevere il premio Magna Grecia Awards e pare che in questa occasione la conduttrice e showgirl, abbia avuto modo di poter incontrare diversi per ...