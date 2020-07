Sicilia, trovati 80 dei 100 migranti fuggiti, ancora sbarchi. Musumeci: «Pretendo rispetto dal governo» (Di lunedì 27 luglio 2020) «Ottanta dei cento migranti fuggiti dal Centro d’accoglienza sono stati ripresi. Me lo ha comunicato la Questura». A dirlo è il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, dopo la fuga in massa di un centinaio di migranti dal centro di Pian del Lago. Subito dopo la fuga, il primo cittadino aveva lanciato un appello al governo: «Non inviate più immigrati a Pian Del Lago», aveva detto. «Sono tutti negativi ai tamponi, ma non è questo il punto. Chiedo la massima sicurezza della struttura. Perché in questo modo non si possono contenere. Così non si può continuare». migranti che scappano, emergenza continua «Avrete già letto dei 100 migranti scappati a Caltanissetta. Si aggiungono ai ... Leggi su secoloditalia

