Sicilia, la miniera diventa un teatro. Ma è vicino alla “fabbrica fantasma” mai bonificata (Di lunedì 27 luglio 2020) Una miniera trasformata in teatro, proprio al centro di una bomba ecologica: un luogo mai bonificato, che ammorba da anni l’aria dei paesi del Vallone, tra Agrigento e Caltanissetta, in Sicilia. È la storia del teatro di Casteltermini, un tempo cuore pulsante dell’estrazione dello zolfo e sede di una delle più innovative fabbriche Montecatini. Oggi il paese in provincia di Agrigento è vittima dell’emigrazione di massa a causa del lavoro che non c’è. O meglio, che non c’è più. All’inizio degli anni Novanta infatti, sia la fabbrica Ex Montecatini, dove si operava la lavorazione di sali potassici, che la miniera di zolfo più grande della provincia, vengono dismesse in tutta fretta. Senza che nessuno abbia mai bonificato il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Continua incessantemente l’intervento delle squadre antincendio del corpo forestale della provincia di Caltanissetta. Nel bosco limitrofo alla miniera di Trabonella, nel tardo pomeriggio di mercoledì ...

Sicilia, i musei rischiano di rimanere chiusi nei giorni festivi: “Domeniche extra del 2019 non sono state mai pagate ai dipendenti”

Le spiagge pubbliche attrezzate per il Covid? Il governo siciliano stanzia 2,5 milioni di euro. Ma lo fa il 21 luglio, un mese dopo l’inizio dell’estate e praticamente a metà stagione. Mentre, sempre ...

