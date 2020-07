Sicilia, fughe di migranti. Ritrovati 125 dei 184 fuggiti: ma ne mancano ancora 59 (Di lunedì 27 luglio 2020) 100 migranti sono fuggiti ieri sera dal centro di accoglienza Pian del lago di Caltanissetta, dove erano sottoposti a regime di quarantena. fughe anche a Pozzallo e a Pantelleria. L’isola è al collasso e la paura del rischio di diffusione del Covid-19 incalza tra gli abitanti dell’isola. 100 migranti scappati a Caltanissetta, a cui … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

