Sesso in spiaggia per nudisti a Ravenna, maxi multa da 20mila euro (Di lunedì 27 luglio 2020) È costata cara la voglia di trasgressione a una coppia di ultraquarantenni, sanzionata dalla polizia locale con 20mila euro di multa. I due sono stati pizzicati a fare Sesso nell’area naturista di Lido di Dante, sul litorale di Ravenna. L’uomo originario del Napoletano e la donna del Veronese hanno dato luogo alla loro esibizione pubblica nel pomeriggio di sabato. Alle rimostranze dei presenti avrebbero anche sostenuto che in quella zona, sottoposta da quest’anno a ordinanza del sindaco, fosse addirittura permesso fare Sesso. Evidentemente non erano d’accordo con loro, oltre agli altri bagnanti, i vigili. Leggi su tg24.sky

repubblica : Sesso nella spiaggia naturista, 20mila euro di multa a una coppia nel Ravennate - fanpage : Un rapporto sessuale orale in spiaggia in pieno giorno e sotto lo sguardo attonito dei bagnanti. Multa record - SkyTG24 : Sesso in spiaggia per nudisti a Ravenna, maxi multa da 20mila euro - sologiuma : RT @fanpage: Un rapporto sessuale orale in spiaggia in pieno giorno e sotto lo sguardo attonito dei bagnanti. Multa record - AlessandroV1953 : RT @GirolamoMaggio: Ravenna, amanti focosi fanno sesso in spiaggia, multati di 20 mila euro: -