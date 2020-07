Sesso il spiaggia in pieno giorno tra i bagnanti: 20mila euro di multa a una coppia in vacanza a Ravenna (Di lunedì 27 luglio 2020) Travolti dalla passione, si sono lasciati andare a un rapporto focoso, ignari di trovarsi in mezzo a una spiaggia in pieno giorno: questo momento di debolezza però gli è costato caro, molto caro. 20mila euro, per la precisione: a tanto ammonta la multa che la Polizia Locale gli ha staccato. È quanto successo intorno alle 16.30 di domenica nell’area naturista di Lido di Dante a Ravenna, sul litorale adriatico: una coppia di bagnanti ultraquarantenni – lui orginario del Napoletano, lei del Veronese – ha iniziato a fare Sesso in spiaggia, davanti agli sguardi basiti dei presenti. Proprio uno di loro ha provato a dire qualcosa alla coppia, ma si ... Leggi su ilfattoquotidiano

