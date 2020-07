Servizi Italia continua il piano di buy-back (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha acquistato, dal 20 al 24 luglio 2020, complessivamente 5.874 azioni ordinarie pari allo 0,02% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,3370 euro per un controvalore pari a 13.727,66 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.402.510 azioni proprie pari al 4,41% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano, Servizi Italia registra una flessione dell’1,29% e si attesta a 2,3 euro. Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Italia Servizi Italia continua il piano di buy-back Teleborsa Milan Fintech Summit: Milano capitale dell’innovazione

Il Milan Fintech Summit, evento internazionale dedicato al futuro e all’evoluzione dei servizi finanziari, si svolgerà con un primo evento digitale il 10 dicembre 2020 e un secondo appuntamento fisico ...

Telemedicina e terapie farmacologiche, firmato l’accordo con le farmacie territoriali

E’ stato firmato, oggi 27 luglio, l’accordo che rafforza la collaborazione tra Regione e le farmacie territoriali per monitorare terapie farmacologiche nei pazienti cronici e fornire prestazioni di te ...

