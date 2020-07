Serie C, già la prima rinuncia di un club al campionato: il Campodarsego non si iscrive (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Campodarsego club del Veneto che ha vinto il campionato di Serie D Girone C, ha deciso di non partecipare al prossimo campionato di Serie C. Lo ha annunciato lo stesso presidente Daniele Pagin con una lettera aperta attraverso il sito ufficiale del club biancorosso: "Ho preso questa mattina una decisione sofferta e alla quale non pensavo che sarei arrivato. Purtroppo, lo dico davvero a malincuore e con il groppo alla gola, il Campodarsego non si iscriverà alla prossima Serie C.Non è una decisione facile per me, perchè nelle ultime settimane ho fatto tutto il possibile per regalare a questa città, ai nostri tifosi, ai giocatori e allo staff che avevano costruito questa ... Leggi su itasportpress

