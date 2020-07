Serie B, ricorso del Trapani contro la decisione legata alla penalizzazione (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Trapani non ci sta e ha deciso di presentare un ricorso contro la decisione che ha aggravato la penalizzazione di un punto raddoppiandola. “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Trapani Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC e con notifica effettuata anche alla società Cosenza Calcio S.r.l., nonché alla Procura Generale dello Sport presso il CONI – si legge nel comunicato diramato dal Coni – per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale ... Leggi su sportface

