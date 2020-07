Serie B: Il Trapani batte 2-1 il Perugia sognando ancora la salvezza (Di martedì 28 luglio 2020) Allo Stadio Renato Curi si è giocata Perugia-Trapani. Il match è terminato 1-2. Formazioni Perugia-Trapani Perugia (4-3-2-1): Vicario; Mazzocchi, Angella, Gyomber, Falasco; Falzerano, Carraro, Dragomir; Falcinelli, Capone; Iemmello. All. Oddo. Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Pagliarulo, Buongiorno; Kupisz, Coulibaly, Odjer, Colpani, Grillo; Pettinari, Dalmonte. All. Castori Primo Tempo Perugia-Trapani 4′ Ammonito Gyomber. 14′ Ammonito Odjer. 21′ Gol Trapani. Coulibaly ha passato il pallone a Grillo, l’esterno destro si è accentrato scaricando un sinistro potente freddando Vicario. 25′ Ammonito Pagliarulo. 26′ Pareggio Perugia. ... Leggi su sport.periodicodaily

Perugia - Trapani è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2019/2020. La partita è in programma il giorno 27 luglio alle ore 21:00 allo stadio Renato Curi di Perugia. Arbitro di ...Lotta playoff e per non retrocedere al centro della penultima giornata del campionato di Serie B. Con Benevento e Crotone già promosse in Serie A, infuria la rincorsa ai sei posti della postseason che ...