Serie B: clamorosa impresa del Cosenza ad Empoli. Vince anche il Trapani (Di lunedì 27 luglio 2020) Si è appena conclusa la trentasettesima giornata di Serie B. Un Cosenza da urlo passa per 1-5 contro l’Empoli e scavalca la Juve Stabia che è stata sconfitta in casa per 1-2 contro la Cremonese. In zona salvezza, anche il Trapani riesce a superare il Perugia in trasferta proprio nei minuti finali. Per i verdetti definitivi nella bassa classifica, si dovrà ancora attendere l’ultima giornata che vedrà proprio lo scontro diretto tra Juve Stabia e Cosenza. In basso tutti i risultati. LUNEDI’ 27 LUGLIO Ore 21 Benevento-Chievo 0-1 (Garritano) Ore 21 Cittadella-Venezia 1-0 (Proia) Ore 21 Crotone-Frosinone 1-0 (Gomelt) Ore 21 Empoli-Cosenza 1-5 (La Mantia – Bittante, Riviere, Carretta, Baez, Riviere) Ore 21 ... Leggi su alfredopedulla

