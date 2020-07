Serie A, sarà Paolo Valeri l’arbitro di Inter-Napoli (Di lunedì 27 luglio 2020) Designato l’arbitro di Inter-Napoli In vista della diciottesima giornata del girone di ritorno della Serie A in programma martedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Napoli, in programma per le ore 21:45, sarà diretta dall’arbitro Paolo Valeri, 42enne di Roma. Il fischietto laziale sarà assistito da Del Giovane e Prenna, il quarto uomo sarà Prontera. Al VAR ci sarà Irrati e all’AVAR Galetto. L'articolo Serie A, sarà Paolo Valeri l’arbitro di Inter-Napoli proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

