Serie A, offerte da sei fondi di investimento per i diritti tv: i dettagli (Di lunedì 27 luglio 2020) Come riporta l’ANSA sono arrivate offerte da sei fondi di investimento per l’acquisizione dei diritti tv della Serie A: i dettagli Come riporta l’ANSA, sono sei i fondi di investimento che hanno proposto alla Lega Serie A, attraverso l’advisor Lazard, offerte vincolanti per la media company che commercializzerà i diritti tv. A quanto si apprende, l’offerta di Bain, Cvc e Advent riguarda una partnership attraverso l’acquisto di quote di minoranza. Apollo, Fortress e Blackstone, tramite il suo braccio di investimento GSO, hanno invece elaborato proposte di finanziamento. Con offerte diverse da quelle richieste dalla Lega, si sono ... Leggi su calcionews24

