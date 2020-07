Serie A, il timore di Gravina: “Sono molto preoccupato per la prossima stagione” (Di lunedì 27 luglio 2020) “La mia mente e il mio cuore sono già al di là di questo campionato. Sono molto ma molto preoccupato per la prossima stagione: le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo questo stato d’emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato”. Sono queste le parole rilasciate dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, intervenuto a La politica nel pallone su Rai GrParlamento. “La mia preoccupazione riguarda il protocollo attuale che ritengo inapplicabile da questo momento in avanti. Credo sia impegnativo per le società e per gli stessi atleti. Questo protocollo ha dovuto tener conto dell’evoluzione ... Leggi su sportface

