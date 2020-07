Serie A, Gravina: 'Sono molto preoccupato per il prossimo campionato' (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA - ' La mia mente e il mio cuore Sono già al di là di questo campionato. Sono molto ma molto preoccupato per la prossima stagione: le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la ... Leggi su corrieredellosport

