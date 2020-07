Serie A, Gravina non nasconde le sue paure: “sono preoccupato per la prossima stagione, siamo in grave ritardo” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tra una settimana si concluderà l’attuale stagione di Serie A, ma Gabriele Gravina è già proiettato sulla prossima, che dovrebbe vedere la luce verso metà settembre. Paolo Bruno/Getty ImagesIl numero uno della FIGC ha ammesso di essere alquanto preoccupato per una Serie di motivi, legati ovviamente all’emergenza Coronavirus. Intervenuto ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento, Gravina ha ammesso: “lo scudetto è sempre un titolo di merito. In un momento così complicato, non solo per lo sport italiano ma per tutto il nostro paese a causa di questo virus, arrivare a questa ... Leggi su sportfair

