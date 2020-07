Serie A: Atalanta e Inter sfida per il secondo posto, Lazio in ripresa (Di lunedì 27 luglio 2020) (Roma, 27 luglio 2020) - Con lo Scudetto assegnato alla Juventus, si accende il duello per la piazza d'onore. Atalanta (1,35) e Inter (2,08) favorite da bookies e tifosi contro Parma (7,80) e Napoli (3,47). Lazio (1,17) a caccia dei tre punti contro il Brescia (15,80) Roma, 27 luglio 2020 –Lo scontro tra Parma (7,80) e Atalanta (1,35) apre la 37esima giornata di Serie A: se i ducali sono reduci da due vittorie consecutive, un risultato che mancava da dicembre 2019, anche i bergamaschi, supportati dal 70% dei tifosi, sono in ottima forma e non perdono da gennaio 2020. La Dea con 75 punti all'attivo, di cui 27 dopo la sosta, ha un unico obiettivo: quello di ottenere il miglior piazzamento della storia del club, concludendo il campionato in seconda posizione. Ipotesi supportata dagli analisti di ... Leggi su liberoquotidiano

