Senza verità per Giulio Regeni, sarà il tramonto del nostro Stato di diritto (Di lunedì 27 luglio 2020) 54 mesi Senza Giulio, Senza verità e giustizia per l'omicidio di Stato di Giulio. Ogni occasione deve essere o meglio dovrebbe essere quella buona per far valere le nostre ragioni di Stato per aver giustizia per l'omicidio di Stato commesso in Egitto che ha avuto Giulio come vittima. Ucciso dagli apparati di sicurezza egiziani ed il sistema di potere dittatoriale al potere in Egitto, un Paese con i militari al potere, ha coperto gli autori, ha ucciso cinque innocenti e fino (...) - Tribuna Libera / Egitto, Giulio Regeni Leggi su feedproxy.google

